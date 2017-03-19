Андрей Синицын: "Приятна положительная оценка Шалимова"

Вратарь "Краснодара" Андрей Синицын после домашней ничьей с "Уфой" (0:0) в домашнем матче 20-го тура чемпионата России подчеркнул, что поначалу было тревожно выходить в старте после отсутствия игровой практики в официальных матчах. По словам Синицына, ему есть, к чему стремиться, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Вы уже третий матч подряд играете в стартовом составе. Тяжело вливаться в игровой ритм?

– Поначалу было тревожно, что давно без игровой практики в официальных матчей. Но волнение проходит после первых мгновений матча, потому что обо всем забываешь, когда вливаешься в игру.

– Игорь Шалимов остался довольным вашей игрой. А вы?

– Мне приятна такая оценка. Не пропустил – уже хорошо. Но есть к чему стремиться, буду работать.

– Как оцените игру Александра Беленова? Много проблем создал вашей команде?

– Он нивелировал наши моменты и заставил понервничать. Забей мы раньше, игра была бы к концу матча более открытой.