19:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Андрей Синицын: "Нужно быть готовым выйти на поле в любой момент"

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Вратарь "Краснодара" Андрей Синицын подчеркнул, что был готов выйти на поле вместо Станислава Крицюка в матче 15-го тура премьер-лиги с "Зенитом". О своем появлении в стартовом составе Синицын узнал непосредственно перед игрой, поскольку Крицюк почувствовал недомогание.

– Профессионал всегда должен быть готов, в любой ситуации, – заявил в эфире телеканала "Наш футбол" Синицын в перерыве матча с "Зенитом". – Вдруг травма, удаление или еще что-то. Нужно быть готовым выходить в любой момент. Перед матчем мне сказали, что я буду играть. Можно сказать, форсировал подготовку. Как? Психологически готовился. Для вратаря это главное. Игра в первом тайме была аккуратная, моментов особо нет. Когда был острый эпизод у моих ворот, все сложилось удачно. Мяч был далеко отпущен, я вышел вовремя, чтобы сократить угол обстрела. Можно сказать, хорошо сыграл (смеется). Надеюсь, во втором тайме "Краснодар" создаст больше моментов. Я выйду на него уже спокойнее. Втянулся после долгого перерыва.

Трансляция матча "Краснодар" - "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 15-й тур
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