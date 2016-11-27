Андрей Синицын: "Нужно быть готовым выйти на поле в любой момент"

Вратарь "Краснодара" Андрей Синицын подчеркнул, что был готов выйти на поле вместо Станислава Крицюка в матче 15-го тура премьер-лиги с "Зенитом". О своем появлении в стартовом составе Синицын узнал непосредственно перед игрой, поскольку Крицюк почувствовал недомогание.

– Профессионал всегда должен быть готов, в любой ситуации, – заявил в эфире телеканала "Наш футбол" Синицын в перерыве матча с "Зенитом". – Вдруг травма, удаление или еще что-то. Нужно быть готовым выходить в любой момент. Перед матчем мне сказали, что я буду играть. Можно сказать, форсировал подготовку. Как? Психологически готовился. Для вратаря это главное. Игра в первом тайме была аккуратная, моментов особо нет. Когда был острый эпизод у моих ворот, все сложилось удачно. Мяч был далеко отпущен, я вышел вовремя, чтобы сократить угол обстрела. Можно сказать, хорошо сыграл (смеется). Надеюсь, во втором тайме "Краснодар" создаст больше моментов. Я выйду на него уже спокойнее. Втянулся после долгого перерыва.

Трансляция матча "Краснодар" - "Зенит"