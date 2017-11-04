Андрей Синицын: "Не скажу, что ждал вызова в сборную, но если бы что-то поменялось - было бы приятно"

Вратарь "Краснодара" Андрей Синицын после матча 16-го тура чемпионата России против "Тосно" (3:1) отметил, что в команде нет шапкозакидательских настроений. Голкипер подчеркнул, что и не ждал вызова в сборную России на товарищеские игры против Аргентины и Испании.

– Облегчает ли жизнь команде в чемпионате вылет из еврокубков?

– Не знаю. Плотность чемпионата высокая. Все команды цепляются, стараются заработать очки. Здесь никакой легкости и шапкозакидательских настроений нет.

– Разочарованы тем, что не были вызваны в сборную.

– Вызов в сборную не от меня зависит. Не скажу, что я его ждал. Сейчас стабильная тройка вратарей вызывается. Если бы что-то поменялось – было бы приятно. (Артем РЯБОВОЛ)

Трансляция матча "Тосно" – "Краснодар"