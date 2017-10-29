Андрей Синицын: "Не скажу, что у "Краснодара" был кризис, нам надо смотреть вперед"

Вратарь "Краснодара" Андрей Синицын после победы над "СКА-Хабаровск" (4:1) в матче 15-го тура чемпионата России заявил, что его команда не находилась в кризисе. Он также добавил, что ему было бы приятнее сыграть на ноль.



– Не бывает совсем плохих матчей, – отметил Синицын. – Бывают какие-то выпады и опасные моменты. То, что мы реализовали свои моменты в этом матче и в том количестве, в каком хотели, – это высший результат после полосы неудач.



– Была задача выиграть во что бы то ни стало в прошедшем матче?



– В каждом матче у нас стоит задача победить. Не всегда получается. Со "СКА-Хабаровск" это удалось.

– Победили крупно, но пропустили гол. Сильно придаете значение тому, что не сыграли на ноль?



– Было бы приятнее сыграть на ноль. Но главное – это победа, командный результат. Не бывает бочки меда без небольшой ложечки дегтя.



– "Краснодар" выходит из кризиса?



– Я не скажу, что у нас был совсем уж кризис. Сейчас в чемпионате такой момент, когда все команды друг у друга выигрывают. Тот же тульский "Арсенал" играет поярче многих лидеров, добивается результата, не пропускает. Просто у нас сложился такой период, который нужно было пройти. Я надеюсь, он закончился. Нам надо двигаться дальше, смотреть вперед.



– Как это давление необходимо сбрасывать после такой длительной черной полосы?



– Никто не любит проигрывать, тем более подряд. Ответственность с каждым матчем возрастает и давит на игроков. Не хочется дома сидеть с подавленным настроением. Хочется выходить в город, всем улыбаться, радоваться, когда тебя приветствуют с улыбкой. Так проще себя позиционировать.



– А как на команду реагировали в городе во время череды неудач?



– (Улыбается). Не знаю, я особо никуда не выходил. Но все, кто знает лично, наоборот, старались поддерживать, писали. Бывают люди, которые чуть черное словили и делают все, чтобы уколоть, укорить, что-то пишут. Тем более, когда человек не знает меня, ни я не знаю его. Все сталкиваются с этим, ничего страшного. (Екатерина ПОТАПОВА)

Трансляция матча "Краснодар" – "СКА-Хабаровск"