Андрей Синицын: "Не думаю, что "Краснодар" так уж отвратительно играл со "Спартаком"

Голкипер "Краснодара" Андрей Синицын после матча 17-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:4) отметил, что команда имела шансы на успех в этом поединке. По его словам, итоговый счет не отражает того, что происходило на поле.
- Не думаю, что мы прям так уж отвратительно играли, - приводит пресс-служба "Краснодара" слова Синицына. - Счет 1:4 не соответствует тому, что было на поле. И у нас были моменты. Где-то, может, они были острее у "Спартака". Но в целом не сказал бы, что это закономерный результат.
До гола мы играли острее, но затем невнимательно сыграли в обороне и пропустили. Где-то это обескуражило. После перерыва не удалось навязать свою игру. Вот и результат. Нужно смотреть игру и делать выводы.
Надеюсь, у игроков "Спартака" несерьезные травмы, потому что им играть в Лиге чемпионов. Пожелаю им удачи.
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https://www.fckrasnodar.ru/team/video/object/?object_id=130459
old grumbler
Из ворот оно всегда, что то не то кажется вон Акинфеев чуть что не так, бегает через всё поле быстрее спринтера Болтона к судье....
07:51
old grumbler
Иметь нужно соперника, а не шансы... А шанс он на то и шанс что бы его использовать, а не иметь... а то как в комедии имею желание но не имею возможности... так выпьем же за то что бы наши желания совпадали с нашими возможностями....
07:29
defender_8
Позавчера Сергей Андреев почему-то решил, что Смолов круче Зе Луиша. Игра показала нечто иное. Если следовать логике Синицина, Краснодар должен проиграть 0:8 чтобы игра команды была признана отвратительной. Кстати, нынешний вратарь в Краснодаре должен был тащить два мяча. Интересно, кто втюхал Галицкому тренера Шалимова? Если ближайшее окружение, то Галийкий не разбирается в людях. Если сам Шалимов "завоевал" доверие, то у тренера другие таланты, но не тренерские. Если сам Галицкий, то это больно ударяет по его рейтингу, который он завоевал блестящей игрой Краснодара в прошлом и другими добрыми делами. Сейчас в Краснодаре большая "смолозависимость" и это ослабляет команду. Я бы его отдал куда-нибудь.
07:21
tarkys
Спартак в этот раз был лучше, а с такой атакой и результат.
06:46