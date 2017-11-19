Андрей Синицын: "Не думаю, что "Краснодар" так уж отвратительно играл со "Спартаком"

Голкипер "Краснодара" Андрей Синицын после матча 17-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:4) отметил, что команда имела шансы на успех в этом поединке. По его словам, итоговый счет не отражает того, что происходило на поле.

- Не думаю, что мы прям так уж отвратительно играли, - приводит пресс-служба "Краснодара" слова Синицына. - Счет 1:4 не соответствует тому, что было на поле. И у нас были моменты. Где-то, может, они были острее у "Спартака". Но в целом не сказал бы, что это закономерный результат.

До гола мы играли острее, но затем невнимательно сыграли в обороне и пропустили. Где-то это обескуражило. После перерыва не удалось навязать свою игру. Вот и результат. Нужно смотреть игру и делать выводы.

Надеюсь, у игроков "Спартака" несерьезные травмы, потому что им играть в Лиге чемпионов. Пожелаю им удачи.