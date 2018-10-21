Андрей Синицын: "Мамаев многое сделал для "Краснодара"

Вратарь "Краснодара" Андрей Синицын после поражения от "Ахмата" (0:1) в матче 11 тура премьер-лиги заявил, что соперник воспользовался его ошибкой и забил гол. Также он прокомментировал ситуацию с хавбеком Павлом Мамаевым, подчеркнув, что тот является отличным человеком, сделавшим многое для клуба.

- "Ахмат" воспользовался моей ошибкой, забил и отошел в оборону, - отметил Синицын. - Мы забить не смогли - из-за этого проиграли.

- Отвлеклись на соперника и допустили ошибку?

- Нет, просто так получился ввод от ворот. Перестарался или недостарался...

- Когда выходили на матч после некоторой паузы, испытывали волнение или кураж?

- Да нет, все спокойно. Может, по ходу матча немного завелся.

- Почему в матчах с "Ахматом" команды всегда получают так много желтых карточек?

- Неудобный для нас соперник. Нежелание уступать, а наоборот, большое желание выиграть - отсюда такое количество фолов и наказаний. Наверно, да, было больше борьбы, чем футбола. Мы не смогли навязать свою игру.

- Насколько тяжело было без Павла Мамаева?

- Он - лидер команды, и его не хватало. Сильно ли сказывается его отсутствие? В плане креатива - возможно. Но это все сослагательное. Моменты были, но могу сказать, что его все же не хватает.

- Мартынович сказал про Кокорина и Мамаева, что он многое сделал для России и для футбола. Что скажете?

- Я полностью согласен. В частности, для "Краснодара" Мамаев много сделал в плане результата - и в этом сезоне, и за все 5 лет, что он здесь провел.

- Какие у вас взаимоотношения с Павлом Мамаевым? Какой он человек в жизни?

- Отличный человек. (Екатерина Потапова)

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