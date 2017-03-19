Андрей Синицын: "Краснодару" надо было победить и обезопаситься от преследователей. Не получилось"

Вратарь "Краснодара" Андрей Синицын после ничьей в домашнем матче 20-го тура чемпионата России против "Уфы" (0:0) заявил, что его команда имела несколько острых моментов, которые не смогла реализовать. Также игрок подчеркнул, что пауза на игры сборных пойдет "Краснодару" на пользу, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Почему команда активизировалась только к 80-й минуте? – переспросил Синицын. – Мы стараемся добиться результата, приходится рисковать, боле массированно идти в атаку поджимать соперника. Раньше это делать, наверно, неправильно, потому что мы будем оголять зоны и нарываться на контратаки.

– Морально подсели после "Сельты"?

– Здесь не столько от поражения. Это насыщенный график, где не только эмоционально, но и физически тяжело было. Мы три матча подряд заканчивали в меньшинстве, это дополнительная нагрузка на футболистов. Где-то эмоций уже не хватало.

– Пауза на матчи сборных пойдет вам на пользу?

– Да, у нас много травм. Сейчас появится время, чтобы восстановиться. Прежде всего, эмоционально.

– На ваш взгляд, эта ничья сильно осложнила турнирную ситуацию?

– При такой плотности, конечно, надо было побеждать, чтобы обезопаситься от преследователей. Но и ничья тоже не является плохим результатом.