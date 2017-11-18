Андрей Синицын: "Краснодар" во втором тайме матча со "Спартаком" должен играть агрессивнее"

Вратарь "Краснодара" Андрей Синицын в перерыве матча 17-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:2) отметил, что его команда проигрывает красно-белым в контроле мяча. Голкипер также добавил, что краснрдарцы во втором тайме должны играть агрессивнее.

– Мы проигрываем в контроле мяча, в центре поля "Спартак" нас полностью переиграл, – сказал во флеш-интервью Синицын. – Постараемся во втором тайме прибавить в этих аспектах и создать больше моментов.

Промес? Я всегда готов к его ударам. Он очень опасный футболист, вокруг него строится игра в нападении. Будем стараться держать ухо в остро.

Надо агрессивнее играть, пойти вперед, создать больше моментов и от этого отталкиваться, потому что, играя от обороны ничего не создашь.

Трансляция матча "Краснодар" – "Спартак"