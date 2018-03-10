Андрей Синицын: "Краснодар скорее потерял два очка, но игра была равна"

Вратарь "Краснодара" Андрей Синицын после матча 22-го тура чемпионата России с "Динамо" (0:0), отметил, что его команде было тяжело пройти насыщенную оборону соперника.
– Вас больше поздравлять с одним очком, или выражать сожаление о двух потерянных?
– У нас моменты были намного острее, плюс попали в штангу. Наверное, мы потеряли два очка. Хотя игра была равна, в основном в центре поля, без опасных моментов. Поле тяжелое, но условия одинаковые для всех.
– Сложно было в такой игре не замерзнуть?
– Старался двигаться. Фанаты задавали темп, так что легко удавалось согреваться.
– Чем объяснить, что "Краснодар" больше владел мячом, но реже бил по воротам: в первом тайме четыре удара у "Динамо" и ни одного в створ, а у вас только один?
– Потому что у соперника насыщенная оборона, и нам было тяжелее создавать какие-то комбинации у ворот соперника. Хотели вывести игрока до верного, один на один. Плюс погода холодная, мяч теряет свои свойства. Не совсем удобно бить. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
bugr1969
higagy После Валеры фраза "Игра была равна" всегда видится с неким подтекстом. Согласен , лучше эту фразу не употреблять )))
20:04 10 марта
higagy
После Валеры фраза "Игра была равна" всегда видится с неким подтекстом.
19:48 10 марта