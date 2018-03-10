Андрей Синицын: "Краснодар скорее потерял два очка, но игра была равна"

Вратарь "Краснодара" Андрей Синицын после матча 22-го тура чемпионата России с "Динамо" (0:0), отметил, что его команде было тяжело пройти насыщенную оборону соперника.

– Вас больше поздравлять с одним очком, или выражать сожаление о двух потерянных?

– У нас моменты были намного острее, плюс попали в штангу. Наверное, мы потеряли два очка. Хотя игра была равна, в основном в центре поля, без опасных моментов. Поле тяжелое, но условия одинаковые для всех.

– Сложно было в такой игре не замерзнуть?

– Старался двигаться. Фанаты задавали темп, так что легко удавалось согреваться.

– Чем объяснить, что "Краснодар" больше владел мячом, но реже бил по воротам: в первом тайме четыре удара у "Динамо" и ни одного в створ, а у вас только один?

– Потому что у соперника насыщенная оборона, и нам было тяжелее создавать какие-то комбинации у ворот соперника. Хотели вывести игрока до верного, один на один. Плюс погода холодная, мяч теряет свои свойства. Не совсем удобно бить. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)