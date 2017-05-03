Андрей Синицын: "Краснодар" после смены главного тренера стал действовать сбалансированнее"

Вратарь "Краснодара" Андрей Синицын отметил, что команда стала лучше действовать в обороне с приходом на пост главного тренера Игоря Шалимова. Специалист сменил Олега Кононова по ходу текущего сезона.

- Игра команды после смены главного тренера в принципе перестроилась, - цитирует официальный сайт "Краснодара" Синицына. - Раньше мы были ориентированы исключительно на атаку, и из-за этого порой у нас случались провалы в обороне. Соперникам удавалось проводить много опасных контратак, когда у нас сзади образовывалось много свободного пространства. Сейчас мы действуем более сбалансировано, равномерно распределяем свою игру между атакой и обороной, отсюда и меньше опасных моментов у наших ворот. Если мы не пропустили – уже не проиграли, а уровень игроков группы атаки позволяет нам создавать моменты у чужих ворот и добиваться результата. Наверное, это правильно, но, честно говоря, хотелось бы улучшить реализацию и забивать побольше. Многие матчи с соперниками, уступающими нашей команде в классе, считаю, мы должны выигрывать увереннее, с более убедительным счетом.