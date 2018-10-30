Андрей Синицын: "Краснодар" показал, что может набирать очки и без Мамаева"

Вратарь "Краснодара" Андрей Синицын в интервью "Известиям" отметил, что команда привыкает к игре без полузащитника Павла Мамаева. Игрок сейчас находится в СИЗО под следствием.

– Многие считают, что с потерей Павла Мамаева, который сейчас находится в СИЗО, у "Краснодара" начались определенные проблемы. Команде удается его заменить?

– Количество моментов, которые мы создаем, говорит о том, что в плане созидания команда не потеряла много. Другое дело, что в своих последних играх практически в каждом матче Мамаев отмечался результативными действиями. Сейчас показали, что можем набирать очки и без Павла.

– Следите за ситуацией, которая сейчас происходит с Мамаевым?

– Конечно, следим. Хотелось бы больше понимания сложившейся ситуации, остается очень много вопросов. Мы просто следим. На всё, что сейчас происходит, повлиять никак нельзя.

– Футбольный клуб "Краснодар" сразу обозначил свою позицию, а вы лично пытаетесь как-то поддержать Павла?

– Как тут поддержать? Что в этой ситуации можно сделать?

– Некоторые просто письма пишут. "Зенит", например, написал письмо от всего клуба за подписью тренера и игроков с просьбой изменить Александру Кокорину меру пресечения…

– Ну, у "Зенита" такая позиция, но разве это на что-то повлияло?

– Нет, но все-таки это важная моральная поддержка. Может быть, одноклубники могли оказать помощь Павлу с юристами?

– Даже не знаю, что ответить. Если бы были какие-то такие возможности, то помогли бы.