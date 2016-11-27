23:46 27 ноября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Андрей Синицын: "Гол Окриашвили? Сказал, его поздравила вся Грузия"

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Вратарь "Краснодара" Андрей Синицын после матча 15-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (2:1) оценил красоту победного гола Торнике Окриашвили, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Удар легионера через себя на 90+4-й минуте позволил "быкам" добыть победу, а за две минуты до этого Марат Измайлов сравнял счет в ответ на мяч Артема Дзюбы на 86-й минуте.

 
Победный удар Торнике ОКРИАШВИЛИ в матче "Краснодар" - "Зенит".Феерия "Краснодара" в игре с "Зенитом". Как это было

– Как со стороны смотрелся гол Окриашвили?

– Когда мяч подвис, у меня время остановилось. (Смеется). Если честно, я думал: "Просто попади!" Свершилось.

– "Краснодар" за золото будет бороться?

– Говорить, что будем бороться... мы будем стремиться занять место выше, как получится. Все на усмотрение всевышнего.

– В раздевалке нового голеадора поздравили?

– (Улыбается). Он сказал, что ему вся Грузия написала. Да, мы поздравили его.

 

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