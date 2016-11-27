Андрей Синицын: "Гол Окриашвили? Сказал, его поздравила вся Грузия"

Вратарь "Краснодара" Андрей Синицын после матча 15-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (2:1) оценил красоту победного гола Торнике Окриашвили, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Удар легионера через себя на 90+4-й минуте позволил "быкам" добыть победу, а за две минуты до этого Марат Измайлов сравнял счет в ответ на мяч Артема Дзюбы на 86-й минуте.

– Как со стороны смотрелся гол Окриашвили?



– Когда мяч подвис, у меня время остановилось. (Смеется). Если честно, я думал: "Просто попади!" Свершилось.



– "Краснодар" за золото будет бороться?



– Говорить, что будем бороться... мы будем стремиться занять место выше, как получится. Все на усмотрение всевышнего.



– В раздевалке нового голеадора поздравили?



– (Улыбается). Он сказал, что ему вся Грузия написала. Да, мы поздравили его.