Андрей Синицын: "Гол Окриашвили? Сказал, его поздравила вся Грузия"

Вратарь "Краснодара" Андрей Синицын после матча 15-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (2:1) оценил красоту победного гола Торнике Окриашвили, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Удар легионера через себя на 90+4-й минуте позволил "быкам" добыть победу, а за две минуты до этого Марат Измайлов сравнял счет в ответ на мяч Артема Дзюбы на 86-й минуте.
– Как со стороны смотрелся гол Окриашвили?
– Когда мяч подвис, у меня время остановилось. (Смеется). Если честно, я думал: "Просто попади!" Свершилось.
– "Краснодар" за золото будет бороться?
– Говорить, что будем бороться... мы будем стремиться занять место выше, как получится. Все на усмотрение всевышнего.
– В раздевалке нового голеадора поздравили?
– (Улыбается). Он сказал, что ему вся Грузия написала. Да, мы поздравили его.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @FCKrasnodar - ШИКАРНЫЙ ГОЛ! ЧЕРЕЗ СЕБЯ!#НашФутбол #РФПЛ. 15-й тур. #КраснодарЗенит 2:1 90+4' Торнике Окриашвили pic.twitter.com/4KcKZjr6kl– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 27 ноября 2016 г.
баламошка
Телефон у парня от смс лопнул)
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