Андрей Синицын: "Это неправильно - приезжать и говорить, что мы хотим стать чемпионами"

Вратарь "Краснодара" Андрей Синицын после победы над "Локомотивом" (2:0) в матче 28 тура премьер-лиги заявил, что сопернику нельзя раньше времени заявлять о чемпионстве, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Железнодорожники могли обеспечить себе чемпионский титул в случае победы над соперником.
- Первый тайм, наверно, был психологически более напряженным, преобладала ответственность лично для меня, - отметил Синицын. - Во втором тайме получилось чуть расслабиться, он был чуть проще для меня.
- Гильерме все штанги обцеловал. У вас такой традиции нет?
- (Улыбается) Такого нет.
- Знали, что ожидать от Ари?
- Мы были довольно-таки долго в команде, поэтому знаем его сильные качества, поэтому каких-то сюрпризов он не преподнес.
- А то, что "Локомотив" будет много бить издали, тоже разбирали или это происходило по ситуации?
- Отдельно для вратарей мы разбираем, что команда имеет хороший подбор игроков в центре поля, которые обладают хорошей техникой. Поэтому мы ждали этого и воздействовать на развитие событий.
- То есть "Локомотив" был опасен только с контратак?
- Это наиболее сильная его сторона.
- Что теперь - Лига чемпионов у "Краснодара" впереди?
- Еще две игры, не будем загадывать, это тяжело.
- Действительно ли была задача не дать "Локомотиву" стать чемпионом?
- Задача была победить. Это неправильно - приехать и заявлять, что мы хотим стать чемпионами. Получается, неуважение к хозяевам. Мы просто хотели победить при родных трибунах лидера чемпионата.
- Со "Спартаком" вы себя не чувствовали хозяевами, когда здесь было 15 тысяч болельщиков красно-белых?
- Нет, почему. Они хорошо поддерживали свою команду. А в плане болельщиков "Локомотив" нас задушил в начале игры, но потом наши болельщики активно поддержали. Спасибо им за это!
Vlad1992
очередной кб,журнашлю не забыл упомянуть тушинскую секту,мотающуюся по стране.
22:39 30 апреля
баламошка
Сыграл-то средненько, пару раз чуть не накосяпорил. Кипер и кипер. В России киперов вечно суева туча! лучше бы у нас полевые играть умели)
22:27 30 апреля