Андрей Синицын: "Это неправильно - приезжать и говорить, что мы хотим стать чемпионами"

Вратарь "Краснодара" Андрей Синицын после победы над "Локомотивом" (2:0) в матче 28 тура премьер-лиги заявил, что сопернику нельзя раньше времени заявлять о чемпионстве, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Железнодорожники могли обеспечить себе чемпионский титул в случае победы над соперником.

- Первый тайм, наверно, был психологически более напряженным, преобладала ответственность лично для меня, - отметил Синицын. - Во втором тайме получилось чуть расслабиться, он был чуть проще для меня.

- Гильерме все штанги обцеловал. У вас такой традиции нет?

- (Улыбается) Такого нет.

- Знали, что ожидать от Ари?

- Мы были довольно-таки долго в команде, поэтому знаем его сильные качества, поэтому каких-то сюрпризов он не преподнес.

- А то, что "Локомотив" будет много бить издали, тоже разбирали или это происходило по ситуации?

- Отдельно для вратарей мы разбираем, что команда имеет хороший подбор игроков в центре поля, которые обладают хорошей техникой. Поэтому мы ждали этого и воздействовать на развитие событий.

- То есть "Локомотив" был опасен только с контратак?

- Это наиболее сильная его сторона.

- Что теперь - Лига чемпионов у "Краснодара" впереди?

- Еще две игры, не будем загадывать, это тяжело.

- Действительно ли была задача не дать "Локомотиву" стать чемпионом?

- Задача была победить. Это неправильно - приехать и заявлять, что мы хотим стать чемпионами. Получается, неуважение к хозяевам. Мы просто хотели победить при родных трибунах лидера чемпионата.

- Со "Спартаком" вы себя не чувствовали хозяевами, когда здесь было 15 тысяч болельщиков красно-белых?

- Нет, почему. Они хорошо поддерживали свою команду. А в плане болельщиков "Локомотив" нас задушил в начале игры, но потом наши болельщики активно поддержали. Спасибо им за это!

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