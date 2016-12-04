Андрей Семенов: "Терек" не создал ни одного момента у ворот "Локомотива"

Защитник "Терека" Андрей Семенов после поражения в матче 17-го тура чемпионата России от "Локомотива" (0:2) заявил о том, что его команда продолжает борьбу за место в Лиге Европы. Также он посетовал, что грозненцы не смогли создать опасные моменты.

– Разочарование, конечно, есть, но мы хорошо провели эти полгода, – сказал Семенов. – К сожалению, не получилось закончить первую часть чемпионата на мажорной ноте, но ничего, все в наших руках. Борьба за Лигу Европы продолжается.

– Какие-то особенные проблемы были у вашей команды или просто соперник был сильнее?

– Мы выложились на сто процентов, но "Локомотив" более качественно подошел к реализации своих моментов. А вот мы не создали ни одного голевого эпизода у ворот соперника. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)