Андрей Семенов: "Пропущенные голы после моей замены? Это стечение обстоятельств"

Защитник "Ахмата" Андрей Семенов после матча 4-го тура чемпионата России против "Уфы" (2:3) отметил, что он не смог продолжить игру в связи с болевыми ощущениями под коленом. Футболист был заменен на 79-й минуте, после чего грозненцы пропустили три мяча.

- Что случилось в эпизоде, когда Вы получили повреждение и попросили замену?

- Все случилось намного раньше, когда ударился коленом в колено, потом еще раз был неудачный стык. А в том моменте сильно закололо под коленом, понял, что не смогу продолжить игру.

- Как думаете, сможете восстановиться до матча с "Краснодаром"?

- Надеюсь, все будет хорошо. Нужно пройти обследование.

- Так получилось, что все три гола были пропущены после Вашего ухода с поля. Стечение обстоятельств?

- Думаю, что стечение обстоятельств. При первом голе "Уфы" была хорошая подача, подключился их защитник, тяжело было что-то с этим сделать. Думаю, мы не заслуживали поражения.