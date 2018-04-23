Андрей Семенов: "Показалось, что после третьего мяча "Спартак" опустил руки"

Защитник "Ахмата" Андрей Семенов после в матче 27-го тура чемпионата России победы над "Спартаком" (3:1) отметил грамотную игру своей команды в обороне.

– Наверняка сами не ожидали такого результата.

– Это очень важные три очка. К сожалению, турнирное место нас не устраивает, и сегодня кровь из носа надо было побеждать. Слава богу, что все так произошло.

– За счет чего получился такой результат?

– За счет грамотной игры в обороне. Как просил тренер, мы играли на контратаках, хорошо поймали "Спартак". Все карты сыграли в нашу сторону.

– Вы удачно сыграли с "Локомотивом", теперь со "Спартаком". В чем секрет?

– Как я сказал, наша команда находится в неприятной ситуации, близко к стыковым матчам. Это никого не устраивает. Наша задача сейчас – побеждать в каждой оставшейся встрече и занять место как можно выше в турнирной таблице.

– Смена тренер как-то тоже повлияла?

– Большое спасибо Михаилу Галактионову. Это и его победа тоже. Все, что нарабатывали на сборах – это его рук дело. Сейчас в команде произошел эмоциональный всплеск в связи с его уходом.

– Когда сами поверили в победу? После какого мяча?

– После третьего гола мне показалось, что "Спартак" опустил руки и тогда я уже действительно поверил в победу. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)​

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