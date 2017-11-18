Андрей Семенов: "Нужно второй забить и довести дело до конца"

Защитник "Ахмата" Андрей Семенов в перерыве матча 17-го тура чемпионата России против "Динамо" отметил, что во второй половине надо играть так же. По его словам, нельзя позволить сопернику атаковать.

– Тренер сказал сильно начать. Потому что раньше мы никогда не забивали в начале встречи, – отметил Семенов в эфире телеканала "Наш футбол". – Был у нас выход один на один, который не реализовали. Но в целом контролируем ход игры. Нужно второй забить и довести дело до конца. Не нужно садиться и давать сопернику атаковать. Лучшая оборона – это нападение.

Трансляция матча "Динамо" – "Ахмат"