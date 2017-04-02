Андрей Семенов: "Ничья с "Амкаром" - закономерный результат"

Защитник "Терека" Андрей Семенов после матча 21-го тура чемпионата России против "Амкара" (1:1) заявил, что пропущенный в начале встречи мяч не обескуражил команду. Грозненский клуб идет на седьмом месте в турнирной таблице премьер-лиги, "Амкар" занимает шестую строчку.

– "Терек" больше владел мячом и чаще атаковал. Чего не хватило для того, чтобы вырвать победу?

– Думаю, если брать игру в целом, то ничья - закономерный результат, – сказал Семенов.

– Гол, пропущенный в начале встречи, не обескуражил команду?

– Нет, ведь мы понимали, что практически вся игра впереди. Мы продолжили играть в свою игру, контролировали мяч, доставляли его в штрафную и смогли забить.

– Сильный ветер не мешал качеству игры?

– Конечно, не совсем комфортно играть при таком ветре, но команды находились в равных условиях, и не думаю, что это нам мешало.

– Знали перед игрой, что "Амкар" в этом сезоне не пропустил дома ни одного мяча?

– Нет, об этом я не знал.