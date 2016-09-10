Андрей Семенов: "ЦСКА нельзя ударить в грязь лицом на новом стадионе, это может сыграть злую шутку"

Защитник "Терека" Андрей Семенов подчеркнул, что в предстоящем матче 6-го тура премьер-лиги с ЦСКА на соперника будет давить двойная ответственность. Армейцы будут принимать грозненцев на своем новом стадионе.

– В последние годы в ЦСКА состав практически не меняется. Знаете, как будет действовать соперник, или предматчевая теория все же необходима? - вопрос Семенову.

– В любом случае необходимо посмотреть на игру армейцев. Приедем в Москву и разберем с тренерами нюансы.

– "Тереку" выпала честь открыть стадион ЦСКА официальным матчем. Понимаете, что настрой армейцев будет запредельным?

– На москвичей будет давить двойная ответственность. Они захотят показать себя перед болельщиками, нельзя ударить в грязь лицом, и это может сыграть с ними злую шутку. Мы рассчитываем отобрать очки.

Открытие нового стадиона – особенный момент. Не на каждую игру в России собираются полные трибуны, но в субботу, уверен, свободных мест не будет. (Сергей АСТАХОВ)

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