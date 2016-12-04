18:40 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Андрей Семенов: "Адилсон хотел убрать мяч под себя, но заковырялся"

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Защитник "Терека" Андрей Семенов после поражения в матче 17-го тура чемпионата России от "Локомотива" (0:2) отметил, что грозненцы приложат максимум усилий, чтобы вновь набирать очки на выезде.

– Чем объяснить, что в двух последних матчах с "Краснодаром" и "Локомотивом" ваша команда забивает в свои ворота. Сегодня тоже второй гол сами себе привезли.

– Стечением обстоятельств. Я не думаю, что это от чего-то зависит. С "Краснодаром" мы не разобрались. Здесь тоже. Приходилось рисковать и получили гол.

– Что же произошло в том эпизоде?

– Адилсон просто хотел убрать мяч под себя. Это нормально – все опорники так делают. Ему подсказали, что сзади сидит игрок, но он как-то заковырялся в мяче. Такое бывает.

– "Терек" стал домашней командой. Вас это не смущает?

– Постараемся перевернуть эту ситуацию и в дальнейшем брать очки на выезде. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
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