Андрей Пятницкий: "Верю, что "Спартак" защитит чемпионский титул"

Бывший полузащитник "Спартака" Андрей Пятницкий во время встречи руководства красно-белых с ветеранами клуба сказал, что ему понравилось, как команда провела последние матчи перед зимней паузой. По мнению экс-хавбека, сейчас "Спартак" играет сильнее, чем его конкуренты.

– Концовку первой половины сезона команда провела по-чемпионски, и мы верим, что она защитит титул, завоеванный в этом году, – цитирует официальный сайт клуба Пятницкого. – Последние игры показали, что "Спартак" сейчас сильнее всех.

Хочу поздравить с Новым годом всех болельщиков, поблагодарить их за поддержку даже в трудное для "Спартака" время и пожелать, чтобы 2018-й принес нам всем столько же радости, сколько 2017-й. А наш клуб хотелось бы поблагодарить за то, что он не забывает ветеранов и всегда помогает им.

Напомним, после 20 туров "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков. Красно-белых по дополнительным показателям опережает "Зенит" (37 баллов, 2-е место). Лидерство в премьер-лиге удерживает "Локомотив" (45 очков).