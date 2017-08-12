Андрей Пятницкий: "Армейцы сегодня могут рассчитывать максимум на ничью"

Бывший полузащитник "Спартака" Андрей Пятницкий в преддверии центрального матча 6-го тура чемпионата России с ЦСКА заявил, что в стартовом составе красно-белых должен выйти Артем Ребров. По его словам, ничья станет для армейцев успехом.

– Исходя из той ситуации, которая есть, думаю, предпочтительнее в дерби будет выглядеть "Спартак", – сказал Пятницкий. – Группа атаки у красно-белых сейчас сильнее, чем у ЦСКА, у которого здесь есть проблемы. И потом, армейцы с самого начала этого сезона не очень хорошо выглядят в обороне. Поэтому считаю, что победит "Спартак", хоть и не без труда. А армейцы максимум, на что могут рассчитывать – это на ничью.

- Отсутствие дисквалифицированного Луиза Адриану не смущает?

– У "Спартака" достаточно серьезная скамейка запасных, поэтому не думаю, что это серьезная потеря.

– В матче с "Зенитом" линия атаки "Спартака" ничего не смогла сделать. Не повторится ли это сегодня?

– Так сложилась игра – пропустили мяч в раздевалку. По ходу матча был момент у Промеса. Если бы он его реализовал, неизвестно, как развивались бы события. И Промес, и Зе Луиш могут индивидуально создать момент и забить, поэтому сегодня ЦСКА будет тяжеловато.

– Кому бы отдали предпочтение в воротах "Спартака"?

– Ребров много пропустил в Питере, но всякое бывает. Если исходить из того, что Артем играл с самого начала сезона, и все время был в тонусе, думаю, что он и выйдет в стартовом составе. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Матч ЦСКА – "Спартак" состоится сегодня. Встреча начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.