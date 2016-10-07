Андрей Препелицэ: "В России много известных команд, в отличие от Болгарии и Румынии"

Полузащитник "Ростова" Андрей Препелицэ в интервью пресс-службе желто-синих подчеркнул, что был знаком с чемпионатом России и до перехода в клуб из Ростова-на-Дону. По словам хавбека, в российском первенстве выступает много известных команд.

- Когда-нибудь смотрели матчи премьер-лиги?

- Конечно. Видел игры "Спартака", "Зенита", ЦСКА, "Рубина". Я знаком с российским футболом. Например, в "Тереке" и вовсе играет мой друг Георге Грозав.

- Российский чемпионат сильнее болгарского и румынского?

- Думаю, что да. Например, в Болгарии на хорошем уровне играет только "Лудогорец", а в России много известных команд. Практически такая же ситуация и в Румынии, где лидер "Стяуа" из Бухареста.

- Знаете, что в "Ростове" выступал ваш соотечественник Рэзван Кочиш?

- Да. Мы играли с ним в сборной Румынии. Качественный футболист. Недавно разговаривали о Рэзване с Гацканом. Саша тоже сказал, что Кочиш - хороший игрок. А еще в "Ростове" был другой румын - защитник Сорин Гионя.