Андрей Препелицэ: "Ростов" едет в Манчестер за победой"

Полузащитник "Ростова" Андрей Перепелицэ после матча 19-го тура чемпионата России против "Терека" (0:0) отметил, что команда полностью контролировала игру. По его словам, теперь донская команда отправляется в Манчестер за победой. 16 марта "Ростов" проведет поединок 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед". Первая встреча завершилась со счетом 1:1.

– Мы контролировали игру, а "Терек" защищался, однако "Ростову" сегодня не повезло, - приводит 161.ru. - Какие ожидания от игры с "Манчестер Юнайтед"? Мы едем туда за победой. Говорить о шансах не буду, но мы хотим пройти дальше.