Андрей Препелицэ: "Чемпионат России в Европе считают довольно сильным"

Полузащитник "Ростова" Андрей Препелицэ, в минувшем сезоне выступавший за "Лудогорец", подчеркнул, что об интересе со стороны желто-синих узнал за несколько дней до закрытия трансферного окна. По словам хавбека, в Европе российское первенство считают довольно сильным.

- Об интересе "Ростова" узнал за 2-3 дня до закрытия трансферного окна, - приводит пресс-служба ростовчан слова Препелицэ. - Прошли переговоры, и теперь я здесь (улыбается). Если честно, то давно думал о том, чтобы покинуть "Лудогорец", поэтому решил не упускать шанс перейти именно в мою нынешнюю команду.

- Слышали о "Ростове" до перехода?

- Смотрел матчи с "Андерлехтом" и "Аяксом". Мне очень понравились эти игры. Когда узнал, что в клубе мной интересуются, то сразу же посмотрел результаты команды в прошлом сезоне. Они меня впечатлили. Кстати, у меня играет друг в "Андерлехте", он посоветовал мне принять предложение, так как его очень впечатлил "Ростов".

- Что знали о чемпионате России?

- В Европе его считают довольно-таки сильным. Здесь сложно играть, так как много футболистов хорошего уровня. К тому же летом в "Зенит" перебрался Мирча Луческу. Он бы точно не стал работать в слабом чемпионате.