Андрей Пилявский: "После прихода Грасии в "Рубин" все стало понятно"

Бывший защитник "Рубина" Андрей Пилявский отметил, что на его положение в казанской команде сказался приход испанского тренера Хавьера Грасии. По его словам, после этого многие игроки команды сразу начали искать другие клубы. Зимой Пилявский вернулся в луганскую "Зарю".

- Если брать в общем, то на ситуацию повлияла смена тренера, - приводит Sport Arena слова Пилявского. - Когда я пришел, командой руководил Валерий Чалый. Но сначала я не мог полноценно играть из-за проблем со спиной, выпав на полтора месяца. И как только я залечивал повреждение, через некоторое время боль снова возвращалась… Пока я так боролся с травмой, тренер, по всей видимости изменил, свое мнение обо мне, хотя здесь сложно сказать однозначно.

А по окончании сезона в "Рубин" пришел испанец Хавьер Грасия, который привнес не только новое виденье футбола, но и привел свою команду и новых футболистов (если не ошибаюсь, сразу 7 или 8 человек). Все время происходили трансферы, среди которых был и новый центральный защитник. В общем, все стало понятно, и многие игроки начали искать аренды.

- За те три игры, которые вы провели за "Рубин", какие впечатление остались от чемпионата России?

- Понятно, что он сильнее украинской Премьер-лиги. В России сразу ряд клубов ведут ровную борьбу за чемпионство, есть отличная конкуренция между шестью или семью клубами. Также посещаемость на большом уровне, что тоже большой плюс.