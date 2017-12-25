Андрей Перегудов: "Если говорить о заполняемости, то надо работать с болельщиками, а не пытаться изменить формулу чемпионата"

Руководитель проекта "ВТБ Арена парк", старший вице-президент Банка ВТБ Андрей Перегудов по давней уже традиции перед Новым годом дает большое интервью "СЭ", где рассказывает о ходе строительства мультифункционального комплекса на "Динамо". Но в 2018-м формат разговора изменится – ведь уникальный объект совсем скоро начнет принимать футбольные, хоккейные, баскетбольные матчи и масштабные шоу!

– Владелец "Спартака" Леонид Федун жалуется, что "Открытие Арене" не хватает нагрузки, и в связи с этим даже предложил поменять формат футбольной премьер-лиги. Две площадки в рамках "ВТБ Арена парк", по вашему ощущению, будут загружены в достаточной мере?

– Читал интервью Федуна в "СЭ". Я бы не хотел комментировать реформаторские предложения, так как это не мой вопрос. У меня нет такого опыта, как у человека, столько лет занимающегося футболом и "Спартаком". Дай бог, чтобы интереснее стало всем…

Мы, конечно, можем менять форматы чемпионатов. Однако, по нашим расчетам, доходы от проведения только футбольных матчей вряд ли окупят издерж­ки по строительству и содержанию стадиона. Потому что он очень дорогой в эксплуатации как в дни матчей, так и в дни простоя, – нужно оплатить все коммунальные расходы, охрану, а новые правила безопасности тоже влекут серьезные затраты. То есть, даже ничего не делая, все равно тратишь средства. В этом смысле не вижу резона наполнять арену матчами, которые тоже требуют дополнительных расходов на проведение и на которые никто не будет ходить…

Суть спортивных кластеров – в их многофункциональности. Как у нас – присутствие рядом с футбольным стадионом арены и торгового центра под ней. Чувствую, и "Открытие Арена" движется к этому – строится жилье вокруг, создается анклав. Мы уверены, всех жителей вокруг Петровского парка будем притягивать как магнит, объединять и заставлять думать как одну команду, за которую все будут болеть. Они станут ходить к нам – гулять с детьми, посещать матчи, шоу или магазины. Если говорить о заполняемости, то надо именно так работать с болельщиками, а не пытаться изменить формулу чемпионата. (Дмитрий СИМОНОВ)

Полная версия интервью Андрея Перегудова