Андрей Панюков: "Я не смогу сыграть против "Зенита"

Нападающий Андрей Панюков, выступающий на правах аренды за "Урал", не примет участие в матче против "Зенита", информирует "РИА Новости". Футболист перешел в состав екатеринбургского клуба, подписав арендное соглашение до конца сезона-2018/19. По условиям договора, он не может сыграть против сине-бело-голубых.

- По условиям аренды у вас есть возможность сыграть против "Зенита" в следующем туре?

- Нет, я не смогу сыграть против "Зенита".

В прошлом сезоне 23-летний форвард принял участие в 26 матчах в составе "Зенита-2" в чемпионате ФНЛ, забив 15 мячей. Также на его счету 2 матча в основном составе питерцев, в которых он не отметился результативными действиями. В текущем сезоне футболист пока не принял участия ни в одном матче в составе "Урала".

Матч против "Зенита" состоится 19 августа на стадионе "Санкт-Петербург".