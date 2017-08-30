Андрей Панюков: "В "Зените" никто не обещал, что со мной подпишут контракт"

Нападающий "Зенита" Андрей Панюков отметил, что очень волновался когда приехал на сбор питерского клуба. По его словам, это было бессмысленно. Нвапомним, что Панюков в начале августа подписал с Зенитом трехлетний контракт.

– Я приехал на просмотр, и мне никто не обещал, что со мной стопроцентно подпишут контракт, так что об этом старался не думать, – приводит слова панюкова официальный сайт "Зенита". – Первые два-три дня, может, было это в голове, но потом сконцентрировался на работе. Помогло то, что знал многих ребят раньше – с Нобоа и Кокориным, например, мы пересекались в "Динамо". Сначала да, волновался, но потом понял, что это бессмысленно, надо просто показать себя, а там уже тренеры решат.

– Общались с главным тренером о своей дальнейшей судьбе?

– В основном обсуждали рабочие моменты. Самый длинный диалог состоялся в конце сборов, когда Мистер подвел итоги просмотра и объяснил, что будет дальше.

– После сборов вы на некоторое время пропали из виду. Чем занимались в это время, как поддерживали форму?

​– Сначала были некоторые сложности с переходом – юридические формальности. Потом я подписал контракт, потренировался с "Зенитом"-2, сыграл с "Балтикой" и дебютировал в Перми. Перерыва в тренировках у меня не было.