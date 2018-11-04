Андрей Панюков: "Уралу" против "Спартака" нужна была победа. Рад, что выиграли"

Нападающий "Урала" Андрей Панюков после игры со "Спартаком" (2:1) заявил: он счастлив, что команда из Екатеринбурга победила в гостях. Форвард провел решающий гол в ворота красно-белых на 76-й минуте через три минуты после ответного гола Луиза Адриану. Спартаковцы вместе с тем уступили на своем поле в четвертой подряд встрече РПЛ – это клубный антирекорд.

– Самое главное – добились результата. Нужны были три очка. Рад, что выиграли. По турнирной таблице необходима была победа, – сказал Панюков.

– Вы быстро забили ответный гол…

– Хорошо, что быстро. Даже не заметил, как мы вперед вышли во второй раз. Как-то все стремительно прошло.

– Готовясь к матчу, изучали, что в "Спартаке" происходит?

– Прессу не читали, но к игре готовились. Как обычно. Главный ключ к 4-4-3? 4-4-2! К чему готовились, то сыграло.

– Трибуны критиковали "Спартак".

– Трибуны не слушали. Не так важно, сколько поражений у "Спартака". Мы играли от себя и рассчитывали на свой футбол. (Ярослав Сусов)

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