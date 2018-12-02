Андрей Панюков: "Судейство? Пенальти был, поэтому нам грех жаловаться"

Нападающий "Урала" Андрей Панюков после поражения от "Краснодара" (0:2) прокомментировал судейство, а также заявил, что его команда в этом сезоне поборется за еврокубки, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

– Мне показалось, что мы не очень свежо выглядели по сравнению с "Краснодаром" во втором тайме, – отметил Панюков. – Хотя это "Краснодар" играл 2 дня назад, а казалось, что мы. Отсюда и ошибки, провалы. На самом деле, логично.

– Почему логично?

– Счет закономерный. "Краснодар" выглядел получше нас. Но ничего, еще есть кубковый маьч и одна игра в чемпионате. Будем готовиться.

– Какие задачи перед командой стоят на этот сезон?

– Чем выше, тем лучше. Шансы на Лигу Европы и через кубок, и через чемпионат реальны. Еврокубки – это цель "Урала".

– Что было сказано в перерыве матча?

– Ничего не говорили. Я не помню. По-моему, мы даже не разговаривали.

– А что скажете по судейству?

– Вопросов нет. Посмотрели повтор, там был пенальти... поэтому грех жаловаться. По мне, нормальное судейство.