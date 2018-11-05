Андрей Панюков: "Правда, оскорбляли Глушакова? Вот это интересные дела"

Нападающий "Урала" Андрей Панюков в интервью "СЭ" отметил, что не слышал оскорблений в адрес полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова во время матча 13-го тура чемпионата России (2:1).

- Вы слышали, что кричали с трибун?

- Да нет, вообще не обращал внимания.

- Как можно не слышать постоянные оскорбления капитана соперника?

- Правда, так и кричали? Вот это интересные дела… Не слышал, правда. Блин, я больше за игрой смотрел. Так быстро все пролетело на самом деле - вроде только начали, а глянул на табло - уже 25 минута, потом 42-я. Единственное, когда мы на 76-й забили, оставшиеся 14 тянулись долго.

- Баннеры тоже не видели?

- Вообще, нам какая разница, что кричат? Нас это не касается, мы выходим ради трех очков. А проблемы соперника - это дело "Спартака", мы от своих проблем отталкивались. (Сергей Егоров)

Полная версия интервью Андрея Панюкова