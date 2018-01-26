Андрей Панюков: "На месте Смолова поехал бы в Англию"

Нападающий "Зенита" Андрей Панюков считает, что форварду "Краснодара" Федору Смолову, выбирая между питерским клубом и чемпионатом Англии, стоит предпочесть зарубежный чемпионат. Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны "Зенита", "Спартака" и ряда иностранных команд, наиболее предметный интерес из которых проявляет "Вест Хэм".

– Представим: Федор Смолов выбирает между средним клубом АПЛ и "Зенитом". Что бы вы предпочли?

– На его месте – Англию. Федя сильный футболист и точно бы там заиграл.

– Хотите вернуться через несколько лет в Европу – уже в высшую лигу?

– Далеко не заглядываю, но почему нет? (Александр МУЙЖНЕК)

Полностью интервью Панюкова