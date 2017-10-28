Андрей Панюков: "Любой команде ФНЛ во второй французской лиге пришлось бы очень тяжело"

Нападающий "Зенита-2" Андрей Панюков в интервью bobsoccer.ru рассказал о том, что он не научился ничему принципиально новому, выступая в чемпионате Франции и Португалии. Панюков является воспитанником "Динамо". В 2015 году он перешел в "Атлантас", после чего на правах аренды выступал за "Аяччо" и вторую команду "Браги". Летом форвард подписал контракт с "Зенитом".

– Вы имеете опыт выступления во Франции и в Португалии. Чему научили вас годы, проведенные в "Аяччо" и "Браге"?

– Не думаю, что в двадцать лет можно научиться чему-то принципиально новому. Просто у каждого тренера свои требования: один больше внимания обращает на тактику, другой на физическую подготовку. Да, я вырос, как футболист, но в плане футбола вряд ли узнал что-то кардинально новое. А вот в плане быта получил хороший опыт, посмотрел, как играют в футбол в других странах. Интересно и полезно!

– В чем разница между французским, португальским с одной стороны и российским футболом с другой?

– Скажу так: любой команде ФНЛ во второй французской лиге пришлось бы о-очень тяжело. Там быстрый, техничный футбол, соперники дают друг другу играть. Здесь же некоторые матчи превращаются в сплошное мучение. Даже в премьер-лиге есть команды "ни себе – ни людям". Плюс во Франции другой уровень игроков. Как бы это обидно для нас не звучало. Португалия? Мне тяжело сравнивать, поскольку я выступал за вторую команду "Браги". Для меня это печальный опыт. Но тоже опыт!