Андрей Панюков: "Фамилия на табло есть – и хорошо. А там хоть на руках могу пробежаться"

Нападающий "Урала" Андрей Панюков в интервью "СЭ" отметил, что не придает значения тому, как праздновать забитые мячи. По его словам, самое главно - фамилия на табло стадиона.

– В лиге есть форварды, которые придумали что-то фирменное для празднования голов. Вы отстаете, перекошенное лицо – не слишком хорошо.

– Самое главное – забиваю. Фамилия на табло есть – и хорошо. А там хоть на руках могу пробежаться.

– А жест?

– Мы в “Урале" обнимаемся и дружим коллективом. Празднуем толпой.

– Так.

– Кроме Ярослава Годзюра, ему тяжело до нас добегать и обниматься. (Сергей Егоров)

Полное интервью Александра Панюкова