Андрей Панюков: "Два года я катался по Европе, теперь хочу дома денежку заработать"

Нападающий "Зенита-2" Андрей Панюков в интервью bobsoccer.ru рассказал, о том, что ему пошел на пользу переезд в Европу. По его словам, он вернулся в чемпионат России, чтобы заработать.

Панюков является воспитанником "Динамо". В 2015 году он перешел в "Атлантас", после чего на правах аренды выступал за "Аяччо" и вторую команду "Браги". Летом форвард подписал контракт с "Зенитом".

– В свое время вы активно пропагандировали переезд за границу – по вашим словам, молодому футболисту гораздо полезнее играть в низших лигах европейских чемпионатов, чем оставаться на скамейке запасных в клубах РФПЛ. Сейчас придерживаетесь того же мнения?

– Вы знаете, все от человека зависит. Если дублер получает чуть больше своих сверстников и довольствуется попаданием в заявку – это одно. Если человек готов отказаться от денег и хочет набраться опыта в Европе – совсем другое. Я два года назад сделал выбор в пользу заграницы. Считаю, что поступил правильно – это время пошло мне на пользу. Другие ребята сидели, сидели в заявке в России. И пропали.

– Да, но и вы сейчас вернулись в Россию.

– Верно. Я два года покатался по Европе, теперь хочу поиграть дома, денежку заработать. Это немаловажный факт – мне уже двадцать три года. Европа – Европой, но получать по 1200 евро в месяц тоже не совсем хорошо.