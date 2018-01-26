Андрей Панюков: "Человека, с таким же влиянием, как у Сарсании, в нашем футболе не было"

Нападающий "Зенита" Андрей Панюков отметил, что для него стала большой потерей смерть бывшего спортивного директора клуба Константина Сарсании. Панюков ранее играл у Сарсании в "Атлантасе" и перешел в питерский клуб благодаря ему. Сарсания ушел из жизни 7 октября 2017 года в возрасте 49 лет из-за отрыва тромба.

– Как встретили новость о смерти Сарсании?

– "Зенит-2" играл с Томском. Заходим в раздевалку: выиграли, я забил на последней минуте. Моюсь, достаю телефон, сообщение от мамы: его не стало. Я вначале не поверил. Позвонил агенту, тот подтвердил. До похорон я не испытывал горечи утраты: просто не мог осознать. У меня никогда в жизни не было таких потерь.

– "Зениту" без Сарсании стало тяжелее?

Его уход – потеря не только для клуба, но и для всего футбольного мира. Такого человека, с таким статусом и влиянием в нашем футболе не было и в ближайшее время не будет. (Александр МУЙЖНЕК)

Полностью интервью Панюкова