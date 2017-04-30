Андрей Новосадов: "Желаю Акинфееву не пропустить в дерби"

Бывший вратарь ЦСКА Андрей Новосадов рассчитывает на уверенную победу армейцев в дерби со "Спартаком". Он отметил, что возможное отсутствие полузащитника Алана Дзагоева не должно сказаться на игре красно-синих.

– Жду победы ЦСКА. Никогда не делал прогнозов на счет, но в дерби все по игре будет уверенно и надежно. Желаю Акинфееву не пропустить, – сказал Новосадов. – Армейцы наберут три очка за счет характера, игры, которую показывают. К тому же уровень футболистов ЦСКА выше. Плюс ко всему у команды есть опыт проведения концовок чемпионата, присутствует психологическая устойчивость.

– Дзагоева мы можем не увидеть на поле. Не пугает возможное отсутствие лидера?

– Так случилось, что Алан получил повреждение. Его партнеры будут еще злее в дерби, все будет нормально.

Матч ЦСКА - "Спартак" состоится сегодня, 30 апреля, начало - в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трнсляцию встречи.