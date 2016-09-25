Андрей Малых: "Оренбургу" не хватает хладнокровия в завершающей стадии"

Защитник "Оренбурга" Андрей Малых выразил мнение, что в матче 8-го тура чемпионата России с "Уралом" (0:1) команде не хватило удачи, чтобы поразить ворота соперника. По его словам, оренбуржцам помешала спешка.

- В целом, начали неплохо, создавали хорошие моменты, - приводит пресс-служба оренбуржцев слова Малых. - Были и подачи с фланга, и удары по воротам. Не получилось забить. Во втором тайме нужно было продемонстрировать более агрессивную игру, сыграть смелее. Но пропустили необязательный гол. Потом начали торопиться, спешить, и из этого ничего не вышло.

Все хотели забить, но, наверное, мешает спешка. Не хватает хладнокровия в завершающей стадии атак. Нам необходимо изучить ошибки, которые были допущены в этом матче, и готовиться к следующей игре.