Андрей Лунев: "Зенит" хочет оторваться от преследователей"

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев после матча 12-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (1:0) заявил, что его команда хочет оторваться от преследователей.

- С "Крыльями" мы планировали играть несколько иначе, хотели сами атаковать. Но получилось как получилось, - цитирует Лунева официальный сайт "Зенита". - Разговоров о чемпионстве нет, конечно. Хотя все понимают - желательно оторваться от преследователей. Но мы смотрим только на свою игру, стараемся в нее играть.

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