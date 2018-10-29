21:45 | Футбол — РПЛ

Андрей Лунев: "Зенит" хочет оторваться от преследователей"

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Вратарь "Зенита"  Андрей Лунев после матча 12-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (1:0) заявил, что его команда хочет оторваться от преследователей.

- С "Крыльями" мы планировали играть несколько иначе, хотели сами атаковать. Но получилось как получилось, - цитирует Лунева официальный сайт "Зенита". - Разговоров о чемпионстве нет, конечно. Хотя все понимают - желательно оторваться от преследователей. Но мы смотрим только на свою игру, стараемся в нее играть. 

Крылья Советов - Зенит

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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-10-29-andrey-lunev-vse-ponimayut-zhelatelno-otorvatsya-ot-presledovateley.htm

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 12-й тур
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