Андрей Лунев: "Зенит" еще только строится"

Голкипер "Зенита" Андрей Лунев заявил, что его команда старается прогрессировать от матча к матчу. 26-летний вратарь добавил, что главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак является хорошим психологом.

- Наверное, команда еще только строится, - приводит слова Лунева официальный сайт УЕФА. - Хоть люди остались и те же, но пришел новый тренер. У него свое видение игры, он вносит изменения. Мы все уже давно в футболе, но чтобы сыграться и отработать разные тактические моменты все равно требуется время. Одно дело, когда ты отрабатываешь это на тренировке, и совершенно другое, когда это происходит в игре, с сопротивлением, когда на тебя смотрят люди и нужен результат. Мы стараемся прогрессировать через игру, от матча к матчу, так что, наверное, наша команда еще только строится.

Сергея Богдановича как тренера и как человека выделяет порядочность. Он хороший психолог. Как главный тренер он работает только второй-третий год, но он уже сильный специалист, который со временем вырастет в большого тренера.

Семак возглавил "Зенит" 29 мая 2018 года. Петербургский клуб занимает 1-е место в РПЛ после 13 туров, имея в активе 31 очко.

В Лиге Европы сине-бело-голубые также занимают 1-ю строчку в группе C, имея в активе 7 очков.

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