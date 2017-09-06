Андрей Лунев: "Задача "Зенита" - обыграть "Динамо" и показать красивый футбол"

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев в интервью "Известиям" подчеркнул, что перед командой стоит цель обыграть "Динамо" в матче 9-го тура чемпионата России и показать красивый футбол. Он также добавил, что не задумывается о том, что является первым голкипером в санкт-петербургском клубе.

Ранее Лунев в составе сборной России обыграл "Динамо" (3:0) в товарищеском матче.

– На что надеемся в матче с "Динамо"? Посмотрим, у нас будет достаточно времени, чтобы подготовиться к этой игре, – сказал Лунев. - Уверен, что успеем перестроиться, и все мысли будут только об игре в клубе. Но задача стоит такая же, как и в матче сборной: обыграть "Динамо" и показать красивый футбол.

- Если экспериментальный состав сборной России забил три мяча бело-голубым, то что устроит в этой игре "Зенит"?

- Считаете, что "Зенит" сильнее, чем сборная?

- Возможно, сильнее, чем тот состав сборной, который играл с "Динамо"...

- Ну, вам виднее... У нас хорошая команда, с большими задачами и целями, к которым мы идем. А первостепенная - побеждать в каждом матче. Именно этой цели мы и будем придерживаться в предстоящем матче с "Динамо".

- Ожидали, что в нынешнем сезоне будете безоговорочным первым номером в "Зените"?

- Я об этом не думаю. Для меня главное тренироваться и заниматься своим делом. А решение по составу всегда за тренером.

Матч "Динамо" – "Зенит" пройдет 10 сентября и начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.