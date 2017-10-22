Андрей Лунев: "Врезался в штангу, сильно забил мышцу"

Голкипер "Зенита" Андрей Лунев после матча 14-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:0) отметил, что более подробная информация о его повреждении будет известна завтра. Вратарь ударился о штангу на 6-й минуте игры, а в перерыве был заменен на Юрия Лодыгина.

- Как ваше самочувствие?

- Бывало лучше.

- А поподробнее?

- Врезался в штангу, сильно забил мышцу. Завтра посмотрим, какое будет состояние.

- В первом тайме у ваших ворот было много острых ситуаций. Что особенно запомнилось?

- Да особо ничего.

- Это из-за удара?

- Может быть...

- Что сказали Лодыгину, уступая ему место?

- Просто пожелал удачи. Юра опытный, столько уже играл. Не мне ему объяснять, как и что делать.

- Было много стычек, потасовок.

- Ну так это же красит футбол. Болельщики ради таких эмоций и приходят. Всем это нравится. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Трансляция матча ЦСКА - "Зенит"//

Повреждение Лунева. Как это было