Андрей Лунев: "Врезался в штангу, сильно забил мышцу"

Голкипер "Зенита" Андрей Лунев после матча 14-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:0) отметил, что более подробная информация о его повреждении будет известна завтра. Вратарь ударился о штангу на 6-й минуте игры, а в перерыве был заменен на Юрия Лодыгина.
- Как ваше самочувствие?
- Бывало лучше.
- А поподробнее?
- Врезался в штангу, сильно забил мышцу. Завтра посмотрим, какое будет состояние.
- В первом тайме у ваших ворот было много острых ситуаций. Что особенно запомнилось?
- Да особо ничего.
- Это из-за удара?
- Может быть...
- Что сказали Лодыгину, уступая ему место?
- Просто пожелал удачи. Юра опытный, столько уже играл. Не мне ему объяснять, как и что делать.
- Было много стычек, потасовок.
- Ну так это же красит футбол. Болельщики ради таких эмоций и приходят. Всем это нравится. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Трансляция матча ЦСКА - "Зенит"//
Повреждение Лунева. Как это было