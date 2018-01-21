Андрей Лунев: "У меня так: нужно с нуля доказывать, что ты достоин играть"

Голкипер "Зенита" Андрей Лунев в интервью официальному сайту клуба отметил, что после каждой паузы он начинает доказывать себе и тренерскому штабу свою состоятельность. Футболист отметил, что благодаря конкуренции кроется залог побед клуба.

– Вы сейчас начнете с нуля борьбу за место в воротах?

– Каждый раз после паузы ты начинаешь с нуля. По крайней мере, у меня так: нужно с нуля доказывать, что ты достоин играть. В этом и есть суть конкуренции, в этом и кроется залог побед и результата.

– Каникулы получились смазанными из-за операции?

– Смазанными, конечно, но при этом удалось немножко отдохнуть. Главное, чтобы со здоровьем было все нормально.

– Ровно год назад вы тренировались в Дубае под руководством Мирчи Луческу. Есть какая-то разница между тогда и сейчас?

– Ну конечно – тогда до поля ехали меньше и больше бегали. Раньше мы бегали вместе с командой. Еще отличие – в том году в это время игры уже были. Еще болело все сильнее.

– В прошлом году потяжелее было?

– В прошлом году у меня получилось отдохнуть перед сборами, в этом – не очень.

– Особенно ждете товарищеские матчи? Завтра первая игра с "Копенгагеном", и еще будет пять встреч.

– Конечно, хочется почувствовать этот ритм игры – мы тренируемся для того, чтобы играть. И играть всегда приятнее, чем тренироваться, поэтому, конечно, жду.

– На первую неделю футболистам можно было взять с собой жен, а вы не взяли. Почему?

– Да мы только приехали недавно с отдыха, поэтому тоже баловать не надо.