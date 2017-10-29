Андрей Лунев: "Слова про Манчини? Это просто неудачная фраза"

Голкипер "Зенита" Андрей Лунев с разговоре с корреспондентом "СЭ" Сергеем ЯРЕМЕНКО объяснил, что его слова о главном тренере Роберто Манчини были неверно интерпретированы. После поражения от "Локомотива" (0:3) в 15-м туре чемпионата России вратарь заявил в микст-зоне, что об игре должен говорить итальянский специалист.

– Все обсуждают ваши слова из микст-зоны о том, что говорить должен Манчини. В команде есть проблемы между игроками и тренером?

– Видимо, у нас такие люди. Они на ровном месте начинают что-то домысливать и строить теории заговора. Но это просто неудачная фраза. Я имел в виду, что Манчини придет на пресс-конференцию и расскажет, как все было, как есть и как будет дальше. Не понимаю, почему это так раздули. Видимо, вообще нужно зашивать рот, молчать и ничего не говорить.

Андрей Лунев: "У нас есть тренер - пусть говорит"