Андрей Лунев: "Результат матча "СКА-Хабаровск" - "Спартак" читался, все ожидания оправдались"

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев после ничьей с "Ростовом" (0:0) в матче 8-го тура чемпионата России подчеркнул, что команда не до конца восстановилась после ответной игры 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Утрехта" (2:0 д.в.). Он также добавил, что результат встречи "СКА-Хабаровск" – "Спартак" (0:0) был ожидаем.

– Тяжеловато играть с командами, которые обороняются в пять защитников. Остается либо ждать ошибки, либо рассчитывать на передачи с фланга или "стандарты", – сказал Лунев. – Но у нас ничего из этого не получилось. После Лиги Европы, может быть, не восстановились. Результатом недоволен – мы должны побеждать в каждом матче.

– Дзюба не прощался с командой?

– Он приболел. У него проблемы со здоровьем.

– А как ваше здоровье?

– Колено побаливает еще, конечно. Но терпимо. В понедельник лечу в Италию на медобследование.

– Но как же вы играете с травмой?

– Я уже так довольно долго играю. Ничего страшного – укол обезболивающего сделали, нормально.

– Матч "Спартака" в Хабаровске смотрели?

– Смотрел обзор. Рад за Сашку Довбню. Он выдал хороший матч.

– А бой Макгрегора с Мейвезером?

– Тоже обзор только видел. Все читалось. Все ожидания оправдались. Я говорю о "СКА-Хабаровск" тоже. (Гоша ЧЕРНОВ)

Трансляция матча "Зенит" – "Ростов"