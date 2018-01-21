Андрей Лунев: "После сотрясения выходил на тренировку, и не понимал, где я нахожусь"

Голкипер "Зенита" Андрей Лунев в интервью официальному сайту клуба отметил, что был не готов играть после полученного в матче с Испанией сотрясения и долго восстанавливал реакцию перед матчами чемпионата России.

– Перед "Спартаком" вы уже тренировались и были готовы выйти на поле.

– Да, я рассчитывал, что к "Спартаку" уже восстановлюсь, швы мне сняли. Я начал тренироваться, но, когда выходил на поле, у меня голова была как в тумане. Не понимал, где я нахожусь и зачем. Потом что-то пытались тренировать: на ударах у меня реакция чуть-чуть пропала, поэтому я понимал, что еще не готов.

– В такой ситуации, как бы ни хотелось сыграть, лучше, наверное, не стоило.

– Конечно, нужно ставить интересы команды выше своих, тем более игра была настолько важная: нужно было не просто выходить, а обязательно добиваться результата, а я не был к этому готов. Поэтому, зачем вредить и себе, и команде?

– Не стали бояться играть на выходах после того матча с Испанией?

– Нет, это все ерунда, просто игровой момент: сегодня так получилось, завтра будет по-другому. Никто не застрахован, особенно в футболе.

– То есть в следующий раз вы так же пойдете без тени сомнения?

– На тренировке, может быть, нет, но в игре – сто процентов.