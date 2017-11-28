Андрей Лунев: "Пихать" никому не нужно"

Вратарь "Зенита" и сборной России Андрей Лунев отметил, что он не сторонник того, чтобы кричать на полевых игроков. По словам голкипера, он предпочитает подсказывать.

– Я не сторонник этого. "Пихать" никому не нужно, мое дело в нужный момент подсказывать, - цитирует Лунева официальный сайт "Зенита". - На ошибки после матча укажет тренер, я же должен помогать партнерам этих ошибок избегать – чтобы не заигрывались, игроков не теряли. Позиция вратаря позволяет видеть всю ширину поля. Так что я больше стараюсь подсказывать, чем высказывать.