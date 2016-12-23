Андрей Лунев: "Переход в "Зенит" – это большой вызов"

Новичок "Зенита" Андрей Лунев назвал переход в клуб из Санкт-Петербурга большим вызовом. 25-летний россиянин покинул "Уфу" и подписал контракт с сине-бело-голубыми на 4,5 года.

– Я очень рад, что оказался в "Зените", - цитирует пресс-служба клуба Лунева. - Но в то же время это и волнительный момент, потому что для меня переход в "Зенит" – это большой вызов. Это важная ступень в реализации моей мечты. Надеюсь, в Петербурге у меня сложится удачно, для чего я буду прилагать все усилия. Так что сейчас чувствую ответственность и хочу поскорее начать тренировочный процесс.

– Вы дебютировали в премьер-лиге менее полугода назад, а сейчас переходите в клуб, который борется за чемпионство и играет в плей-офф Лиги Европы. Это самый лучший подарок к Новому году в вашей жизни?

– Действительно, в последнее время в моей карьере все развивается очень стремительно и неожиданно. Но мною были поставлены цели, и к их выполнению я стремлюсь. Одна из моих целей – попасть в топ-клуб – сейчас выполнена. Теперь я должен здесь доказывать свою состоятельность. Повторюсь, все происходит в последнее время очень быстро, но я этому только рад.