Андрей Лунев: "Очень жду конкуренции с Лодыгиным и Кержаковым"

Новичок "Зенита" Андрей Лунев готов к конкуренции с Юрием Лодыгиным и Михаилом Кержаковым. 25-летний россиянин сменил "Уфу" на клуб из Санкт-Петербурга, подписав контракт на 4,5 года.
– В любой команде мне приходилось сталкиваться с конкуренцией, это неотъемлемая часть профессионального спорта, - цитирует пресс-служба клуба Лунева. - От этого никуда не уйти, и если хочешь расти, то надо уметь и конкурировать. Так что я конкуренции не боюсь, наоборот, ее очень жду. А все решится в тренировочном процессе – кто в нем будет лучше, тот и будет первым номером. Мне остается только доказывать, что им должен быть я.
– В "Уфе" вы играли под 71-м номером, в "Зените" он занят другим голкипером – Егором Бабуриным. Что будете делать?
– Я не зациклен на игровом номере, но раз с этими цифрами поперло в "Уфе", то хотелось бы и в "Зените" их взять. Но раз номер занят, буду выбирать из свободных.
Опрос
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/feed/2016/12/23/andrey-lunev-perekhod-v-zenit-eto-bolshoy-vyzov/
hant64
Лодыркин по своему уровню игры - третий вратарь Зенита. Так что, в реальности, конкурировать придётся с Кержаковым, но , думаю, Лунёв здесь будет фаворитом, он посильней воротчик Кержа младшего.
09:43
Slim Taller
Желаю удачи Андрею! С первой игры.в которой его увидел,понял,что это будущий лучший российский вратарь.Надеюсь,он сместит с трона всех этих липовых Сухарянов.
23:57 23 декабря
самарец
а уж они то как этого ждут
21:04 23 декабря