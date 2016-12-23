Андрей Лунев: "Очень жду конкуренции с Лодыгиным и Кержаковым"

Новичок "Зенита" Андрей Лунев готов к конкуренции с Юрием Лодыгиным и Михаилом Кержаковым. 25-летний россиянин сменил "Уфу" на клуб из Санкт-Петербурга, подписав контракт на 4,5 года.

– В любой команде мне приходилось сталкиваться с конкуренцией, это неотъемлемая часть профессионального спорта, - цитирует пресс-служба клуба Лунева. - От этого никуда не уйти, и если хочешь расти, то надо уметь и конкурировать. Так что я конкуренции не боюсь, наоборот, ее очень жду. А все решится в тренировочном процессе – кто в нем будет лучше, тот и будет первым номером. Мне остается только доказывать, что им должен быть я.

– В "Уфе" вы играли под 71-м номером, в "Зените" он занят другим голкипером – Егором Бабуриным. Что будете делать?

– Я не зациклен на игровом номере, но раз с этими цифрами поперло в "Уфе", то хотелось бы и в "Зените" их взять. Но раз номер занят, буду выбирать из свободных.

Андрей Лунев: "Переход в "Зенит" – это большой вызов"